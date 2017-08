La rénovation d'un ex-hôtel de luxe de Cologne pour loger des réfugiés aura coûté 9 millions d'euros

Le Bonotel, hôtel de luxe construit dans les années 1980, a été racheté par la ville de Cologne afin d'y loger 150 réfugiés. Alors que les travaux de rénovation viennent de prendre fin, le coût total de l'opération est plus important que prévu.

Deux ans après l'achat du Bonotel, hôtel quatre étoiles du centre de Cologne, les travaux de rénovation sont enfin terminés et l'établissement pourra accueillir ses nouveaux pensionnaires : 150 réfugiés répartis dans 85 chambres individuelles et 40 chambres doubles.

L'hôtel, dans lequel ont séjourné des personnalités de passage en Allemagne telles que l'acteur Bud Spencer ou encore la star du football Diego Maradona dans les années 1980, avait été racheté aux enchères par la municipalité de Cologne juin 2014. Confrontée à un important afflux de migrants, l'Allemagne était alors à la recherche de bâtiments afin de les loger, en urgence.

Comme le rapporte le journal local Kölner Stadt-Anzeiger, la remise aux normes du bâtiment et sa rénovation a été beaucoup plus onéreuse que prévu et l'opération immobilière a finalement coûté 9,2 millions d'euros à la ville.

Für Migranten nur das Beste: Im Sommer ziehen 150 Migranten ins #Kölner Bonotel-Hotel. Kosten: 9,2 Mio. € : https://t.co/bY4mQiQ04U ©2017 pic.twitter.com/n6qEBzui4K — A.n.n.a (@anna_IIna) 27 mars 2017

Le responsable des travaux, cité par le journal local, souligne que le coût du rachat et de la rénovation de cet ancien hôtel reste cependant moins cher que la location d'un autre immeuble sur une période de 20 ans, scénario qui avait également été envisagé par les autorités.

La municipalité a par ailleurs tenu à faire des économies sur le mobilier, en conservant la majorité des équipements déjà présents dans les chambres, qui attendent leurs nouveaux occupants, lesquels devraient arriver dans les prochains jours.

