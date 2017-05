Une «jolie maman» : Silvio Berlusconi donne son avis sur Brigitte Macron (VIDEO)

Invité à livrer son analyse de l'élection présidentielle en France, l'ex-chef d'Etat italien n'a pas résisté à la tentation de commenter la différence d'âge entre Emmanuel Macron et son épouse de 24 ans son aînée.

A 80 ans, Silvio Berlusconi est toujours là. Et toujours prompt à partager un de ces traits d'humour dont il a le secret. L'amateur de soirées «bunga bunga» et de (très) jeunes filles se pique de s'y connaître en matière de beauté. Quitte à passer pour un mufle. Aussi Brigitte Macron semble rentrer dans les critères esthétiques du Cavaliere. «Macron a une jolie maman qui l'a porté dans ses bras quand il était encore enfant», a-t-il lancé lors d'une interview accordée aux médias italiens ce 16 mai, déclenchant des rires dans l'assistance.

Silvio Berlusconi dérape à propos de Brigitte Macron #sexismepic.twitter.com/LyuMXwFOs8 — Brut (@brutofficiel) 16 mai 2017

Pour autant, Emmanuel Macron ne manque pas de charme non plus au yeux de Silvio Berlusconi. «Un jeune homme de 39 ans, avec une belle expérience derrière lui», selon l'ancien président du Conseil italien, mais, explique-t-il, qui ne doit son élection qu'à un vote de rejet contre Marine Le Pen, et non à un vote d'adhésion.

