Tunisie : les exportations d'huile d'olive enregistrent une envolée de 102%

La valeur des exportations tunisiennes d'huile d'olive a doublé fin mai par rapport à la même période en 2023, selon les données publiées ce 19 juin par l'Institut national de la statistique. La Tunisie participera au Congrès mondial de l’huile d’olive, prévu du 26 au 28 juin au Conseil national de la recherche espagnole, à Madrid.

L’oléiculture, savoir-faire traditionnel transmis de père en fils, est l’un des piliers de l’agriculture tunisienne, qui figure parmi les plus grands producteurs et exportateurs d'huile d'olive au monde.

La valeur des exportations tunisiennes d’huile d’olive a doublé durant les cinq premiers mois de 2024 par rapport à la même période de l’année précédente. Selon les informations communiquées ce 19 juin par l’Institut national de la statistique (INS), les ventes des exportations d'huile d’olive se sont élevées à 2,977 millions de dinars (0,88 million d’euros), contre 1,470 million de dinars (0,44 million d’euros) l'année précédente, enregistrant ainsi une augmentation de 102%.

Cette envolée a stimulé les exportations tunisiennes du secteur des industries agroalimentaires dans son ensemble, qui ont enregistré une hausse de 53,1% jusqu’à fin mai.

Dans le même contexte, la Tunisie participera au Congrès mondial de l’huile d’olive (OOWC), prévu du 26 au 28 juin au Conseil national de la recherche espagnole (CSIC), à Madrid. Cet événement biennal, qui réunira les principaux acteurs du secteur oléicole sur la scène internationale, permettra de mettre en avant les nouveaux défis de la conjoncture actuelle.

Le ministre tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati, participera au Congrès madrilène, d’après les informations publiées sur le site officiel de l’OOWC.

Avec la participation de plus de 250 opérateurs mondiaux des pays producteurs et consommateurs, la première édition de ce Congrès prévu à une fréquence biennale portera sur plusieurs thématiques, notamment les nouveaux défis du secteur oléicole : le changement climatique, la génétique et la production agricole, la transformation numérique dans les processus de fabrication et les propriétés sensorielles.

© Mediterroir

La production oléicole tunisienne médaillée d’or

Renommée pour son huile d’olive d’une qualité organoleptique singulière, la Tunisie a raflé l’or à plusieurs occasions depuis le début de l’année en cours. Elle a décroché la première place mondiale en remportant 60 médailles d'or au Concours international afro-asiatique de l'huile d'olive vierge extra, organisé le 1e juin dernier à Abou Dhabi. En mai dernier, l’huile d’olive tunisienne conditionnée s'est distinguée à l’échelle mondiale en raflant l’or, alors que 26 nouvelles médailles ont été remportées par la Tunisie, dont 12 en or et 14 en argent, au Concours international de l’huile d’olive de New York (NYIOOC) 2024, d’après le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

L'Office des terres domaniales de Chaal du gouvernorat de Sfax, à l’est de la Tunisie, est l’un des plus grands vergers d'oliviers du monde. Il s'étend sur environ 25 000 hectares. Les oliveraies de la région se distinguent non seulement par leur taille, mais également par la diversité des variétés d'oliviers cultivés, produisant une huile d'olive de qualité, réputée pour sa couleur, sa saveur, son odeur et sa texture. La Tunisie compte plus de 36 variétés d’oliviers, selon le PDG des producteurs tunisiens d’huile d’olive Olyfo, Ahmed Hamza.

En plus du gouvernorat de Sfax, dans le Sud tunisien, la région du centre-ouest (Sidi Bouzid, Kairouan et Kasserine) et celle du Sahel (Sousse, Monastir, Mahdia), bordées d'oliviers, sont également connues pour leur grande production oléicole.

La Tunisie a toujours figuré dans le top 3 du classement mondial d’huile d’olive. Depuis l’an 2000, l’Espagne préserve son titre de leader mondial.