Liban : les bombardements israéliens font sept morts, dont un membre du Hezbollah

L'armée israélienne a mené plusieurs frappes sur le Sud-Liban, tuant sept personnes, dont un membre du Hezbollah. De son côté, le parti chiite a revendiqué des opérations contre Tsahal, affirmant avoir entraîné des pertes dans ses rangs.

La journée du 26 mai a été particulièrement meurtrière au Liban, avec un bilan de sept personnes tuées dans plusieurs frappes de l'armée israélienne, dont un membre du Hezbollah.

Les deux ennemis se rendent coup pour coup. L'armée israélienne a mené plusieurs frappes le 26 mai sur des localités du Sud-Liban. Dans la matinée, un combattant affilié au Hezbollah a été tué par un drone alors qu'il était sur sa moto dans la ville septentrionale de Naqoura. Une autre personne a été grièvement blessée suite à l'explosion, rapporte L'Orient-Le Jour.

En riposte, le parti chiite a lancé une salve de roquettes sur le site israélien de Jal el-Alam, affirmant avoir entraîné des «pertes confirmées», selon le média Al-Manar. Peu de temps après, deux civils ont été tués dans une frappe sur le village d'Aïta el-Chaab alors qu'ils se trouvaient également à moto. L'élu de la bourgade, cité par le quotidien libanais, a indiqué que les deux hommes étaient respectivement «électricien automobile» et «carrossier», tout en affirmant qu'ils n'avaient jamais touché une arme.

Plus tard, dans l'après-midi du 26 mai, un troisième deux-roues a été la cible d'une frappe de drone dans la ville de Houla, blessant quatre personnes. Deux d'entre elles ont succombé à leurs blessures. De surcroît, deux autres personnes sont mortes dans des frappes israéliennes sur la localité de Yaroun, au Sud-Liban, à quelques kilomètres de la frontière avec l'État hébreu.

Nasrallah répond à Netanyahou

De son côté, le Hezbollah a revendiqué plusieurs opérations dans la journée du 26 mai. Le parti chiite a déclaré avoir tiré des roquettes Katioucha et Falaq sur la ville de Kiryat Shmona dans le nord d'Israël, mais également un barrage de roquettes sur le quartier général du bataillon de la caserne israélienne de Hboushit. Suite aux attaques, le média israélien Haaretz a indiqué que des sirènes d'alerte avaient été activées dans des villages du nord d'Israël, dont Margaliot, Kiryat Shmona, Tel Hai, Misgav Am et Kfar Giladi. Dans la soirée du 26 mai, le Hezbollah a indiqué avoir tendu une embuscade à un merkava israélien, «laissant son équipage mort». Côté israélien, l'information n'a pas été commentée.

Dans un discours le 24 mai, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'en est pris directement au Premier ministre israélien : «Netanyahou se dirige vers une impasse et conduit le front adverse vers une victoire historique et significative.» «Nous disons à l'ennemi : la résistance vous a surpris au Liban le 8 octobre […] Vous devez vous attendre à plus de surprises», a-t-il ajouté.

La veille, le 23 mai, le Premier ministre israélien avait de son côté indiqué lors d’une visite dans un quartier général de Tsahal que son gouvernement avait «des plans détaillés, importants, voire surprenants» pour faire face au Hezbollah.