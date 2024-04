Nations unies : le Conseil des droits de l'homme se positionne contre la vente d'armes à Israël

Adoptée le 5 avril, une résolution du Conseil des droits de l'homme prône l'interdiction des ventes d'armes, de munitions et d'autres équipements militaires à Israël. Vingt-huit pays ont soutenu ce texte, 13 s'y sont opposés et six se sont abstenus.

La majorité des membres du Conseil des droits de l'homme (CDH) de l'ONU a adopté ce 5 avril une résolution appelant à la fin des ventes d'armes et de biens à double usage à Israël. Selon les résultats du vote, sur les 47 États membres du CDH, 28 ont soutenu la résolution, 13 s'y sont opposés et six se sont abstenus.

Le texte de la résolution appelle «tous les États à cesser la vente, le transfert et la livraison d’armes, de munitions et d’autres équipements militaires vers Israël… afin de prévenir de nouvelles violations du droit international humanitaire et des violations et abus des droits de l’homme», indique le texte de la résolution. Le projet «condamne l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’action par Israël dans les zones peuplées de Gaza» et l’utilisation de l’intelligence artificielle «pour aider à la prise de décision militaire susceptible de contribuer à des crimes internationaux».

La résolution appelle également Israël à mettre fin à son occupation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, à ne pas lancer d'opération militaire contre la ville de Rafah et à lever le siège de la bande de Gaza. Le document du Conseil des droits de l'homme «confirme que la critique des violations du droit international par Israël ne doit pas être assimilée à de l'antisémitisme».

10 000 tonnes d'armements et d'équipements américains livrées en deux mois à Israël

Plus tôt en mars, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, a déclaré qu'il était trop tôt pour dire si les États fournissant des armes à Israël étaient complices du crime de génocide.

En février, le Nicaragua a intenté une action en justice devant la Cour internationale de justice contre l'Allemagne pour son retrait de son soutien à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). De plus, selon le gouvernement nicaraguayen, l’Allemagne fournit une aide financière, politique et militaire à Israël, sachant qu’elle sera utilisée en violation du droit international.

En décembre 2023, le ministère israélien de la Défense a rapporté qu'au cours de deux mois d'escalade du conflit dans la bande de Gaza, 200 avions de transport sont arrivés des États-Unis, livrant plus de 10 000 tonnes d'armes et d'équipements pour les besoins de la défense israélienne. Fin février, il a été rapporté que depuis le début de l'opération militaire dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023, le ministère de la Défense avait acheté des armes à des fabricants israéliens pour près de 10 milliards de dollars.