Turquie : au moins six morts après une forte explosion à Istanbul, Erdogan dénonce «un vil attentat»

Une forte explosion a retenti dans une artère commerçante au cœur d'Istanbul dans l'après-midi du 13 novembre. Recep Tayyip Erdogan a dénoncé «un vil attentat» et annoncé la mort de six personnes.

Une forte explosion a retenti dans l'après-midi du 13 novembre dans l'artère commerçante très fréquentée d'Istiqlal, au cœur d'Istanbul. Dénonçant «un vil attentat», le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé la mort de six personnes.

«Les auteurs de ce vil attentat seront démasqués. Que notre population soit sûre que les auteurs seront punis», a-t-il déclaré, ajoutant qu'«une femme y serait impliquée». «Les tentatives de piéger la Turquie et la nation turque dans la terreur ne pourront atteindre leur but ni aujourd'hui ni demain, pas plus que cela a été le cas hier», a également martelé le chef de l'Etat turc.

Plus tôt, sur Twitter, le gouverneur de la ville Ali Yerlikaya avait annoncé que l'explosion avait fait au moins quatre morts et 38 blessés. «Des équipes de police, de santé, des pompiers et de secours ont été acheminées sur place. Nous avons des blessés et des pertes de vie», avait-il par ailleurs indiqué.

#BREAKING: At least 11 people injured in explosion in Istanbul, Turkey - CNN Turk



pic.twitter.com/C4IgkcGdsZ — Faytuks News Δ (@Faytuks) November 13, 2022

L'explosion s'est produite peu après 16h (13h GMT), au moment où la foule dans la rue Istiqlal est particulièrement dense, a rapporté la chaîne de télévision NTV, qui indique qu'il y a «des blessés».

Selon les images diffusées par les réseaux sociaux au moment de l'explosion, celle-ci a été entendue de loin. Accompagnée de flammes, elle a aussitôt déclenché un mouvement de panique.

Un large cratère noir était également visible sur ces images, ainsi que plusieurs corps à terre à proximité.

#BREAKING

An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street.#aamajnewspic.twitter.com/UNsTVjcyfx — Aamaj News English (@aamajnews_EN) November 13, 2022

La chaîne de télévision privée NTV a indiqué qu'il y avait «au moins cinq à dix blessés» et a montré un déploiement des secours et de la police. La zone a été évacuée.

La rue Istiqlal avait déjà été touchée par le passé lors d'une campagne d'attentats en 2015-2016 qui avait notamment visé Istanbul. Revendiquée par Daesh, elle avait fait près de 500 morts et plus de 2 000 blessés.