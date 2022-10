Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit pour traiter du conflit en Ukraine

Alors que Vladimir Poutine a récemment déclaré la loi martiale dans les quatre territoires rattachés à la Russie, le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit à l’initiative de la France et du Mexique pour évoquer le conflit en Ukraine.

A la demande du Mexique et de la France, le Conseil de Sécurité des Nations Unies tient ce 21 octobre une réunion sur la situation en Ukraine.

Elle intervient alors que Vladimir Poutine a annoncé le 19 octobre l'instauration de la loi martiale dans les régions de Kherson et de Zaporojié, ainsi que dans les Républiques populaires du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Les forces ukrainiennes mènent actuellement une contre-offensive, notamment dans les régions de Kherson (sud) et Kharkov (nord), avec l'appui en matière d'armements et de logistique de plusieurs Etats occidentaux, en particulier des Etats-Unis. Face à l'avancée des troupes de Kiev, Moscou a annoncé l'évacuation de 60 000 civils de la région de Kherson.



Le 12 octobre, l'Assemblée générale de l'ONU avait condamné à une large majorité, les «annexions illégales»de territoires ukrainiens par la Russie. Moscou considère pour sa part légitime le rattachement à la Fédération de Russie à l'issue de référendums des quatre territoires aux frontières est et sud de l'Ukraine.