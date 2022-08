Vers un nouveau conflit en Libye ? De violents combats éclatent à Tripoli

En proie au chaos depuis l'intervention de l'OTAN qui s'était soldée par la mort de Mouammar Kadhafi, la Libye a vu éclater des combats entre groupes armés rivaux à Tripoli qui ont fait au moins 12 morts et près d'une centaine de blessés.



Se dirige-t-on vers un nouveau conflit en Libye, un peu plus de 10 ans après l'intervention de l'OTAN dans le pays ? Ce 27 août, de violents combats ont éclaté à Tripoli, faisant au moins 12 morts et 87 blessés, selon un bilan du ministère libyen de la Santé cité par l'AFP.

De même source, six hôpitaux de cette ville du nord-ouest du pays ont été touchés dans ces affrontements et les ambulances n'ont pu accéder aux zones des combats.

Selon les équipes de RT Arabic présentes sur place et comme en attestent des images diffusées sur les réseaux sociaux, les affrontements ont causé d'importants dégâts : voitures calcinées, bâtiments criblés de balles, incendies...

Le chaos demeure 10 ans après l'intervention de l'OTAN

Le pays avait sombré dans le chaos à la suite d'une intervention militaire menée par des pays de l'OTAN en 2011 — France en tête — qui s'est soldée par la mort du dirigeant Mouammar Kadhafi. Depuis, le pays est régi par deux gouvernements rivaux.

Mi-mai, l'arrivée à Tripoli du gouvernement de l'Est, mené par Fathi Bachagha (désigné par le Parlement siégeant dans l'Est et soutenu par le maréchal Khalifa Haftar) avait provoqué des combats entre groupes armés, un exécutif rival siégeant dans la ville. Le Premier ministre et plusieurs de ses ministres, avaient alors annoncé avoir quitté Tripoli «pour préserver la sécurité [...] des citoyens».

Le gouvernement de transition rival, mené par Abdelhamid Dbeibah, assure de son côté qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un gouvernement élu. Son gouvernement avait en effet comme principale mission l'organisation d'élections législatives et présidentielle, initialement prévue en décembre dernier. Cependant, des querelles entre responsables politiques locaux, en particulier sur la base juridique du scrutin, ont entraîné le report sine die de ces élections. Les rivaux politiques d’Abdelhamid Dbeibah estiment que son mandat a pris fin avec ce report.