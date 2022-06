«Qatar connection» : Blast annonce avoir gagné son procès en appel contre BHL qui s'estimait diffamé

Le média indépendant Blast a annoncé avoir remporté une «victoire totale» après que la cour d'appel de Paris a confirmé la décision de première instance déboutant BHL pour diffamation suite à un article l'accusant d'avoir perçu de l'argent du Qatar.

«Blast 2-BHL 0» : c'est ainsi que le média indépendant dirigé par le journaliste Denis Robert a annoncé ce 29 juin avoir gagné en appel contre le philosophe Bernard-Henri Lévy dans le procès en diffamation intenté par ce dernier suite à un article publié par Blast en 2021, affirmant qu'il avait reçu un chèque de plus de 9 millions d'euros sur ordre de l'émir du Qatar.

Bernard-Henri Lévy, qualifié d'«écrivain globe-trotter» par le média, avait attaqué Blast devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, réclamant 100 000 euros de dommages et intérêts, le retrait de l’article et la publication dans la presse de la condamnation.

Débouté et condamné à payer 3 000 euros à Blast par la justice, qui avait considéré que l’enquête du média ne présentait pas un caractère diffamatoire, le philosophe avait fait appel. Selon Blast, l’avocat de Bernard-Henri Lévy a tenté de convaincre la cour d'appel avec de nouveaux motifs, avançant que l'enquête du média avait suscité «des réactions diffamatoires sur les réseaux sociaux» contre son client après sa publication. Un argumentaire qui n'a pas convaincu la cour, qui a rendu son jugement le 29 juin et donné de nouveau raison à Blast en confirmant le jugement de première instance et la condamnation de BHL à payer 3 000 euros au titre des frais de justice. «Notre victoire est donc totale», se félicite l'équipe du média, qui précise que l'accusateur dispose de deux mois pour décider de se pourvoir ou non en cassation, se disant «prêt en tout cas à l’affronter une troisième fois».

Denis Robert s'est félicité de cette décision de justice par un bref tweet : «Victoire en appel contre BHL. Vive Blast !», a-t-il commenté.

Victoire en appel contre BHL. Vive Blast! — denis robert (@denisrobert11) June 29, 2022

De son côté, Bernard-Henri Lévy, qui qualifie de «faux» les documents publiés dans l'enquête de Blast, n'a pas réagi. Lancé début 2021, Blast est un média qui mêle plateforme d'information et WebTV. L'enquête en question, qui a suscité l'ire de BHL, mettait également en cause Carla Bruni-Sarkozy, l’épouse de l'ancien président de la République française, qui aurait également perçu des sommes d'argent de la part de Doha.