Covid-19 : un possible «nouveau variant» d'ici l'automne, prévient Jean-François Delfraissy

L'épidémie du Covid-19 «n'est pas finie» a prévenu le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy le 6 mai sur France info. S'il se dit «rassurant» et «optimiste», il évoque l'hypothèse d'un nouveau variant pour l'automne.

Interviewé le 6 mai sur France info, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a évoqué le retour probable d'un nouveau variant même s'il assure «être optimiste de façon raisonnable sur les semaines et les mois qui viennent pour la France et l'Europe, avec probablement un printemps qui risque de bien se passer». «La vague Ba.2 va se terminer d'ici fin mai», a-t-il ajouté.

«Cette vague "a été un peu plus longue que prévu mais on est en train d'atterrir, pas seulement en France mais aussi en Europe", dit Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique.

Néanmoins, le professeur a tenu à rappeler que la France était au même niveau «l'an dernier, où tout le monde était très rassuré aussi au mois de mai et où malheureusement est arrivé un variant Delta début juin».

On peut s'attendre aussi – c'est une hypothèse – à la survenue d'un nouveau variant, pas tout de suite, mais on l'estime plutôt à la rentrée

«Je suis très rassurant par certains côtés et puis par d'autres, je pense que tous les Français ont compris maintenant qu'on allait vivre avec ce virus, et on est armé pour vivre avec ce virus», a-t-il poursuivi. «Donc on peut s'attendre aussi – c'est une hypothèse – à la survenue d'un nouveau variant, pas tout de suite, mais on l'estime plutôt à la rentrée», a-t-il affirmé, estimant que «si ça se trouve, [ce variant] arrivera avant». «Mais on a les outils pour lutter», a-t-il déclaré.

«La pandémie n’est pas finie», a-t-il d'ailleurs mis en garde. «Dans une certaine forme d’indifférence, depuis le 15 décembre 2021, nous avons eu 24 000 décès en France», a encore souligné le médecin.