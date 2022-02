«Vive la Suisse» : Nathalie Loiseau rétropédale après ses propos sur la «grosse Suisse molle»

Je n’aime pas le titre de cet article. Je ne l’ai bien sûr pas choisi et je le regrette, car il ne rend pas justice à l’essentiel du propos ,mon inquiétude sur situation de l’Ukraine et la nécessité que l’Europe se montre ferme. Et sinon, vive la Suisse. https://t.co/4kHAqIhP23