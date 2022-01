Arthaud assure être l'une des seules candidates qui pourra dire «bienvenue» aux migrants (VIDEO)

S'exprimant sur France Inter, la candidate de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, a tenu à réaffirmer son soutien aux migrants en leur souhaitant la «bienvenue» tout en déclarant que ces derniers faisaient partie de son «camp».

Invitée de France Inter le 16 janvier, Nathalie Arthaud, a tenu à défendre sa candidature à la présidentielle en soulignant notamment ses positions constantes sur l'immigration.

Je suis une des rares candidates à pouvoir dire que ces hommes et ces femmes appartiennent à mon camp

Interpellée sur la division de la gauche et ses précédents scores aux élections présidentielles de 2012 et 2017 (respectivement 0,56% et 0,64%), la candidate de Lutte ouvrière a tenu à rappeler la continuité qu'elle affichait dans ses «convictions». «Moi, je ne suis pas une girouette», a-t-elle lancé. Elle en a profité pour dénoncer une société qui selon elle serait «de plus en plus individualiste», lui opposant ses propres «valeurs collectives». Et de poursuivre : «La société est de plus en plus tentée par [...] le repli nationaliste, voire raciste, eh bien moi je suis internationaliste.»

Prenant l'exemple de la politique migratoire, Nathalie Arthaud a en outre estimé ainsi être «une des seules candidates à souhaiter la «bienvenue» à «ceux qu'on appelle les migrants». Et de renchérir : «Je suis une des rares candidates à pouvoir dire que ces hommes et ces femmes appartiennent à mon camp.»

Déjà en 2015, alors que le continent européen faisait face à la pire crise migratoire de son histoire récente, Nathalie Arthaud estimait que sur la question des migrants, «l'Europe, et en particulier les dirigeants Français, mènent une politique honteuse, une politique criminelle en fermant les frontières».

Alors que les candidatures à la présidentielle se multiplient à gauche, Nathalie Arthaud se montre très critique vis-à-vis de son bord politique. En octobre, la candidate de Lutte ouvrière dénonçait une gauche qui pour elle, servait de «paillasson au grand capital». Pour cette dernière, l'électorat de gauche est résigné face à l'attitude de la gauche qui à chaque fois qu'elle a été au pouvoir aurait trahi ses engagements.

Héritière d'Arlette Laguiller, Nathalie Arthaud et avec elle, Lutte ouvrière, plaident pour un renversement du système capitaliste dans son ensemble.