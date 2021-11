«Pourquoi pas ?» : Anne Hidalgo plutôt favorable à la vaccination obligatoire contre le Covid-19

Anne Hidalgo a dit ne pas s'opposer à la vaccination obligatoire, assurant que la mairie avait déjà fait «du porte-à-porte» pour convaincre «dans les quartiers» de se faire vacciner. Elle s'est en revanche opposée à l'extension du pass sanitaire.

Dans une interview accordée à France Inter le 28 novembre, la maire de Paris et candidate socialiste à l'élection présidentielle Anne Hidalgo, a annoncé qu'elle n'était pas opposée à l'idée de vaccination obligatoire contre le Covid-19 : «Je rejoins mes amis lorsqu'ils disent qu'il faut pousser la vaccination, aller jusqu'à l'obligation, pourquoi pas, mais pour moi, vous savez, c'est beaucoup de la pédagogie qu'il faut faire, vous voyez bien, il y a toujours à la fin des gens qui résistent à la question des obligations.»

Et d'ajouter : «Donc je pense qu'on doit encore aller plus loin et c'est ce qu'on a fait : les maires, qu'est-ce qu'on a fait quand on a pris en charge cette question de la vaccination ? On est allés dans les quartiers, on est allés chez les gens, on a fait du porte-à-porte. On est allés dans la rue pour essayer de convaincre les personnes de venir se vacciner.»

Anne Hidalgo : "Il faut pousser à la vaccination. Aller jusqu’à la vaccination obligatoire ? Pourquoi pas. Il faut faire de la pédagogie, il faut aller plus loin." pic.twitter.com/yGdkgepgwT — France Inter (@franceinter) November 28, 2021

Au cours du même entretien, Anne Hidalgo s'est par ailleurs dite opposée à l'idée du pass sanitaire et a estimé que la mise à l'écart du parlement par le gouvernement (par le biais du conseil de défense) au sujet de l'extension du pass n’était pas un «très bon signe pour la démocratie.»