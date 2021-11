L'Egypte détournerait le renseignement antiterroriste fourni par la France (DECRYPTAGE)

Une mission de renseignement française de lutte contre le terrorisme aurait été détournée par l'Egypte. Sur notre antenne, Bastien Lachaud, député LFI, et Régis Le Sommier, grand reporter pour RT France ont apporté leur analyse.

Selon le média Disclose, une mission de renseignement française entamée en 2016 au nom de la lutte antiterroriste aurait été dévoyée par l'Etat égyptien qui se serait servi des informations collectées pour frapper des véhicules de trafiquants présumés. Sur l'antenne de RT France, Bastien Lachaud, député LFI de Seine-Saint-Denis, et Régis Le Sommier, grand reporter, apportent leur analyse sur cette affaire.

Bastien Lachaud a demandé à ce que toute la lumière soit faite sur cette présumée affaire «qui met en jeu l'honneur de la France» et met en cause les plus hauts responsables du pays. Les députés de la LFI siégeant à l'Assemblée Nationale ont d'ailleurs0 réclamé le 22 novembre l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur la question.

Pour Régis Le Sommier, le silence du Quai d'Orsay s'expliquerait par le fait que l'Egypte est un partenaire privilégié de la France. Il a ainsi évoqué les liens économiques et militaires liant les deux pays et les juteux contrats d'armement signés entre la France et l'Egypte.