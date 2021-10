Paris : un homme brutalement interpellé dans le métro après un contrôle de port du masque (VIDEO)

L'interpellation par des agents de la RATP d'un homme après un contrôle de port du masque a été filmée par un usager du métro. Un agent a également fait usage de gaz lacrymogène. La RATP assure que l'homme était «menaçant» et «vindicatif».

La scène a été filmée le 19 octobre dans la ligne 9 du métro parisien, à la station Robespierre, aux alentours de 23h30. On y voit le contrôle qui dégénère d'un homme qui n'aurait pas respecté pas l’obligation de port du masque selon les agents de sécurité de la RATP. L’homme qui dément et signale avoir seulement abaissé son masque brièvement refuse alors de se soumettre à un contrôle d’identité. C'est alors que la situation dégénère entre l'usager et les agents. Sur la vidéo, on entend – semble-t-il l'individu – crier plusieurs fois : «fascistes».

Et dans le métro? Pas de masque sous le nez!!! Ligne 9, cette semaine pic.twitter.com/L6KFukdiDg — Aryane Leslay (@LeslayAryane) October 29, 2021

L’un des agents a demandé plusieurs fois à la foule de reculer

Contactée par RT France, la RATP assure que les agents du Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) avaient initialement demandé à l'individu de remettre son masque, sans chercher à le sanctionner. «C’est vraiment leur job du quotidien d’aller vérifier si les voyageurs portent le masque», affirme l'établissement public.

Selon la RATP, l'individu est «devenu de plus en plus agressif»

Sauf que l'homme aurait commencé à être «vindicatif», «difficile à gérer» et «à tenir des propos déplacés». «Il y a eu un enchaînement où il est devenu de plus en plus agressif», ajoute la RATP qui souligne que si l'individu avait «remis son masque, il ne se serait rien passé».

L’interpellé est ensuite brutalement sorti de la rame par les agents. «Il était très agité et menaçant», assure la RATP. De nombreuses témoins tentent ensuite d’apaiser la situation mais un agent de la sûreté RATP lance ensuite du gaz lacrymogène pour faire reculer la foule. Le passager a fini par être immobilisé sur le quai du métro, sous les protestations des voyageurs.

«L’un des agents a demandé plusieurs fois à la foule de reculer. Ils avaient isolé la personne car cela servait aussi à le protéger. Du coup, ils ont fait un usage unique et non ciblé de la bombe lacrymogène», répond la RATP. Celle-ci indique d'ailleurs que la police est ensuite intervenue, embarquant le récalcitrant au commissariat. La RATP a déposé plainte.