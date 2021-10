Réseaux sociaux : un individu menace de décapiter Marine Le Pen et Eric Zemmour

Au cours d'un échange sur TikTok, un homme se décrivant comme «Marocain» a assuré qu'«Allah le super» allait réunir les musulmans pour ensuite «couper la tête» d'Eric Zemmour et Marine Le Pen. Et cela un an après la décapitation de Samuel Paty.

Dans une vidéo massivement relayée sur les réseaux sociaux le 15 octobre, un individu a formulé le souhait qu'«Allah le super» décapite Eric Zemmour et Marine Le Pen. Son propos est intervenu après un échange avec un autre individu sur la plateforme TikTok, selon CNews.

«Je reste 132 ans en France, comme la France est restée en Algérie sans bosser et a pris toutes les richesses du pays», a écrit l'une des personnes qui souhaitait interagir. En réponse, l'homme se décrivant comme «Marocain» a rétorqué : «Les Français sont venus chez toi en Algérie pendant 132 ans, ils ont violé les femmes, tué des frères et sœurs, ils ont fait couler le sang et aujourd'hui ils viennent te dire comment tu dois vivre, comment tu dois agir.»

«On va tous se réunir inch'allah et Allah le créateur, Allah le super, Allah le plus grand, il va nous réunir», a-t-il assuré, prenant ensuite un ton plus martial : «Et on va leur couper la tête [...] comme à l'époque du prophète Mohamed. Crois-moi qu'il y a des têtes qui vont tomber, ça va leur faire tout drôle.» Il a ensuite terminé son violent discours en appelant paradoxalement à «la patience, la sagesse».

L'eurodéputé du Rassemblement national (RN), Jean-Lin Lacapelle, a interpellé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour que «cet islamiste soit appréhendé au plus vite».

🔴 Un an après la décapitation de #SamuelPaty, une vidéo circule sur internet dans laquelle un homme menace de « couper la tête » de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, « comme à l'époque du prophète Mahomet ».@GDarmanin, cet islamiste doit être appréhendé au plus vite ! pic.twitter.com/IZFNkqpuhI — Jean-Lin Lacapelle (@jllacapelle) October 15, 2021

Pour le député européen du RN, Gilbert Collard, «si le compte de cet islamiste a été supprimé des réseaux sociaux, le silence assourdissant de [Gérald] Darmanin et d'[Eric] Dupond-Moretti en dit long sur l'état de notre République !»

Menace de #décapitation contre #MarineLePen et #EricZemmour : si le compte de cet islamiste a été supprimé des réseaux sociaux, le silence assourdissant de #Darmanin et de #DupondMoretti en dit long sur l'état de notre République !

Src CNewshttps://t.co/l1MQyWCNFc — Gilbert Collard (@GilbertCollard) October 15, 2021

D'après CNews, Eric Zemmour envisagerait de porter plainte.