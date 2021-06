Des centaines d'affiches «Zemmour président» placardées au lendemain des régionales

Au moins deux collectifs de soutien à Eric Zemmour ont mené dans la nuit du 27 au 28 juin une campagne d'affichage en faveur de la candidature à l'élection présidentielle 2022 de l'essayiste et chroniqueur sur CNews.

L'échec du Rassemblement national aux élections régionales 2021 semble donner des ailes aux soutiens d'Eric Zemmour. Dans la foulée du scrutin, une campagne d'affichage appelant à la candidature de l'essayiste à la présidentielle 2022 a été placardée dans plusieurs villes de France au cours de la nuit du 27 au 28 juin, sur les panneaux électoraux accueillant les affiches des candidats aux départementales et régionales.

«Ce matin j’ai vu cela dans Orange en me rendant en mairie, et on me dit qu’il n’y en aurait pas que chez nous... Si c’est vrai, voilà un lendemain d’élection qui chante», a écrit sur Twitter le maire d'Orange Jacques Bompard, fondateur d'un comité de soutien à Eric Zemmour et qui a appelé dès février dernier à voter pour lui en 2022.

Ce matin j'ai vu cela dans #Orange en me rendant en mairie, et on me dit qu'il n'y en aurait pas que chez nous... Si c'est vrai, voilà un lendemain d'élection qui chante #Zemmour2022pic.twitter.com/FDaMZ7keq1 — Jacques Bompard (@JacquesBompard) June 28, 2021

Le mouvement Génération Z, qui promet depuis février la candidature du journaliste de CNews, a relayé des photos de ces affichages, notamment à Paris, Montpellier, Chambéry, Clermont-Ferrand, Poitiers, Orléans, Tours, ainsi que dans la Somme, la Drôme, le Rhône, les Deux-Sèvres.

Selon Valeurs actuelles, qui cite un proche du chroniqueur, environ 500 militants de Génération Z auraient collé ces affiches dans 86 départements et 1 000 communes. Contacté par RT France, le mouvement n'a pour l'instant pas confirmé être à l'origine de l'opération d'affichage.

Les affiches mentionnent le site jesignepourzemmour.fr, une pétition en ligne lancée par Jacques Bompard pour «démontrer que la candidature Zemmour bénéficie d’un solide appui populaire», comme l'explique la page d’accueil.

Le maire de la ville du Vaucluse avait également initié en avril une liste baptisée Les amis d’Eric Zemmour pour les élections régionales en Paca. Dans le Lot-et-Garonne, c'est une association du même nom qui a revendiqué la campagne d'affichage en faveur de l'essayiste à «Agen, Villeneuve-sur-Lot, Nérac, Marmande et les villes et villages environnants», rapporte Sud Ouest.

Si Eric Zemmour veut être candidat, qu’il le soit, mais que les choses soient loyalement dites

De son côté, Eric Zemmour n'a toujours rien dit de ses intentions pour 2022. Selon Libération, il pourrait se décider en novembre. L'essayiste a néanmoins déjà modifié sa communication, se mettant en scène sur les réseaux dans ce qui ressemble à des prémisses de campagne, par exemple lors d'un déplacement le 18 juin dans la maison natale de Charles de Gaulle à Lille, ou à la rencontre de Français.

Le 22 juin, dans son émission sur CNews, Eric Zemmour a critiqué les mauvais résultats du Rassemblement national à l'issue du premier tour des régionales, accusant Marine Le Pen d'abandonner «deux piliers» de son mouvement, le souverainisme et l'immigration, au nom d'une «stratégie de dédiabolisation» qui la fait «parler comme Emmanuel Macron». Le lendemain, sur France Inter, la présidente du RN l’a enjoint à dire «ce qu’il souhaite faire». «Si Eric Zemmour veut être candidat, qu’il le soit, mais que les choses soient loyalement dites. Parce qu’être éditorialiste et se comporter comme un candidat à la présidentielle, ça n’est pas extrêmement loyal», a lancé la candidate déclarée à la présidentielle 2022.