«Torture mentale» : Thierry Henry quitte les réseaux sociaux à cause de la haine qui y règne

Thierry Henry, champion du monde de football 1998, a annoncé qu'il quittait Twitter et les réseaux sociaux à cause des messages racistes et d'intimidation qui y règnent, selon lui. Il demande davantage de régulation.

«A partir de demain matin, je me retirerai des médias sociaux jusqu'à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de réglementer leurs plateformes avec la même vigueur et la même férocité qu'elles le font actuellement lorsque vous enfreignez le droit d'auteur», a annoncé Thierry Henry, le 26 mars 2021. L'ancienne star du football quitte donc les réseaux sociaux et Twitter sur lequel il comptait plus de 2 millions d'abonnés.

Dans un communiqué, l'ancien attaquant des Bleus a précisé que «le volume considérable de racisme, d'intimidation et de torture mentale qui en résulte pour les individus était trop toxique pour être ignoré». Thierry Henry souhaite voir se mettre en place une vraie régulation et que ces dérives soient combattues avec la «même vigueur et la même férocité qu’elles le font actuellement lorsque vous enfreignez le droit d’auteur.» .

«Il est beaucoup trop facile de créer un compte, de l'utiliser pour intimider et harceler sans conséquence tout en restant anonyme», explique ainsi le champion du monde 1998. Et l'ancienne star d'Arsenal de prévenir : «Jusqu'à ce que cela change, je désactiverai mon compte sur toutes les plateformes sociales.»