Haute-Provence : deux Rafale frôlent un village et coupent une ligne électrique

A Castellet, dans le Var, deux avions Rafale ont volé si bas qu'il ont endommagé une ligne électrique, provoquant une coupure de courant. Le maire du village décrit un fait «rarissime», une enquête a été ouverte par la gendarmerie de l'air.

Le 17 février en début d’après-midi, deux avions Rafale appartenant à l’armée de l’air française ont provoqué une coupure de courant de quatre heures dans la commune de Castellet (400 habitants) située dans les Alpes-de-Haute-Provence. L’un des avions a volé si bas qu’il a «percuté un ligne et l'a sectionné», a expliqué le maire de la commune à France Bleu Provence.

Les deux appareils avaient décollé de la base aérienne d’Orange dans le Vaucluse afin d’accomplir un exercice et ont survolé Castellet peu avant 14 heures. Présent sur les lieux au moment des faits, le maire du village Benoît Gouin affirme avoir aperçu un premier avion «passer si bas que ça a fait un boucan d'enfer». «J'ai alors levé la tête et j'ai vu le deuxième appareil [...] si bas que je me suis dit : il est passé sous les lignes électriques», poursuit l'édile.

Une enquête a été confiée à la gendarmerie de l’air

Inquiété par l’altitude de vol des deux appareils, l’élu se rapproche des lignes électriques situées plus bas dans la vallée pour examiner les lieux. C’est là qu’il trouve les câbles électriques pendant sur le sol, le poussant à appeler le distributeur d’énergie Enedis en vue d'une intervention. Pour réparer les lignes et éviter tout danger, la circulation et l’électricité sont coupées pendant plusieurs heures. Un «fait rarissime» d’après l’élu qui rappelle que ces engins survolent régulièrement son village. Selon France Bleu Provence, une enquête a été confiée à la gendarmerie de l’air pour établir toutes les circonstances de l’incident.

D'après La Provence, ces deux avions appartiennent à la 4e escadre de la base aérienne 113 Saint-Dizier-Robinson (Haute-Marne). Le Rafale est un avion «omnirôle» fabriqué par Dassault Aviation qui peut atteindre la vitesse maximale de 1 900 km/h, soit Mach 1,8.