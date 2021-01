Mort de cinq personnes ayant reçu le vaccin Pfizer : Mélenchon dénonce les arguments du gouvernement

Cinq personnes âgées «avec des comorbidités», selon Olivier Véran, sont décédées après avoir reçu une dose du vaccin anti-Covid. Sans établir de lien hâtif, Jean-Luc Mélenchon a fait part de son irritation face à la «justification» du gouvernement.

Le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé le 19 janvier le décès de cinq personnes à Tours, Nancy et Montpellier, après avoir reçu une dose du vaccin Pfizer/BioNTech. Le ministre Olivier Véran s'est empressé de préciser qu'aucun lien avec la vaccination n'était avéré et que ces décès étaient tous survenus chez des «personnes âgées ou très âgées avec des comorbidités». L'argument a eu le don d'irriter Jean-Luc Mélenchon, qui a fait connaître sa façon de penser dans une publication sur Facebook.

Préconisant d'attendre avant de conclure à un lien éventuel, mais reconnaissant qu'il est permis de «penser à un effet trauma de l’événement vaccin», le chef de file de La France insoumise a estimé que le raisonnement avancé par le gouvernement n'était «pas acceptable».

«Drôle de justification alors [que le gouvernement] a justement exigé la priorité de la vaccination pour les plus de 75 ans et les personnes ayant des causes de comorbidités !», s'est indigné Jean-Luc Mélenchon, poursuivant : «Quel monde de fous !»

139 cas d'effets indésirables

Le 19 janvier, le ministère français de la Santé avait annoncé, en plus des cinq décès, «139 cas d'effets indésirables» chez des patients ayant reçu une dose du vaccin. Au total, depuis le 27 décembre, 480 000 doses de vaccin ont été injectées en France, selon les chiffres de l'AFP.

Evoquant les décès, Olivier Véran avait précisé lors de la visite d'un centre de vaccination à Nancy : «Ce sont des personnes qui ont pu décéder dans les jours qui ont suivi la vaccination sans pour autant présenter des signes de réaction allergique [à l'injection].»

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), citée par l'agence de presse, avance pour sa part qu'en raison de l'augmentation du nombre de personnes vaccinées en France, «la probabilité de voir des décès survenir après vaccination contre la COVID [augmente] même en l'absence de tout effet du vaccin». Un rapport doit être rendu public chaque semaine.

En Europe, 71 décès de patients ayant reçu une dose du vaccin Pfizer/BioNTech ont été enregistrés, dont 33 personnes âgées en Norvège. Mais l'Agence européenne des médicaments (EMA) affirme pour sa part : «Aucun cas de décès parmi les personnes âgées n'a été attribué à ce stade à la vaccination avec le [vaccin Pfizer/BioNTech].»