Les Gilets jaunes se retrouvent à Lyon pour leur première manifestation de 2021

Le cortège de l’Acte 113 du mouvement Gilets jaunes devrait s'élancer de la place Guichard à 14h ce samedi 9 janvier. Il entend dénoncer «les excès du libéralisme» et sa «dérive autoritaire».

Ce samedi 9 janvier 2021, le collectif Gilets jaunes de Lyon et environs appelle à manifester «pour un monde d'après plus solidaire et plus protecteur des citoyens face aux excès du libéralisme et à sa dérive autoritaire». Le cortège doit s'élancer à 14h de la place Guichard, dans le IIIe arrondissement de Lyon, et rejoindre le Palais de justice en passant par Bellecour, selon Lyon Capitale.

Les participants à l’Acte 113 du mouvement se réunissent pour la première fois de 2021 afin de dénoncer ce qu'ils estiment être une répression policière lors des dernières manifestations contre la loi Sécurité globale, mais aussi pour réclamer des investissements de l’Etat dans les services publics – notamment les hôpitaux –, ainsi que la réquisition des logements vacants ou encore la mise en place du référendum d’initiative citoyenne (le RIC), selon Le Progrès.

Le préfet du Rhône a pris un arrêté interdisant une importante partie de la Presqu’île lyonnaise aux manifestants afin d'éviter les débordements.