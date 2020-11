Décapitation d'une statue de la Vierge Marie dans le Tarn-et-Garonne

Un acte de vandalisme anti-catholique a été commis dans une réplique de la grotte de Lourdes, à Montpezat-de-Quercy. La statue de la Vierge Marie a été retrouvée décapitée, selon les informations de journal La dépêche.

D'après La dépêche, une statue de la Vierge Marie a été victime d'un acte de vandalisme, le lundi 2 novembre à Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne). Cet objet de culte, situé dans une réplique de la grotte de Lourdes, a été retrouvé décapité. D'après les médias locaux qui ont rapporté les faits, l'émotion est palpable dans le village.

A Montpezat-de-Quercy, une statue de la Vierge retrouvée décapitée #TarnEtGaronne#faitsdivershttps://t.co/V7T1Jz5K5f — La Dépêche 82 (@LaDepeche82) November 5, 2020

«Dans la période que nous vivons, on se pose des questions, ça fait mal», dit le père Léon Sème auprès du quotidien régional qui poursuit : «C’est un symbole de notre foi. Cette Vierge est importante pour les plus anciens qui se souviennent qu’enfants, ils venaient y prier. Pour le 15 août, nous avons commencé la procession ici.»

«Après constatation, il semble que plusieurs pierres aient été lancées sur la statue et que l'une d'elles en ait atteint la tête, la faisant tomber derrière», écrit France 3. Interrogé par la chaîne de télévision, le maire de Montpezat-de-Quercy Gérard Mounié a exprimé sa «tristesse», son «incompréhension» et sa «colère». «Quelle qu'en soit la raison, rien ne justifie un tel acte qui prend une dimension symbolique particulière dans le contexte actuel», ajoute-t-il, espérant que «ce ne [soient] que les élucubrations de jeunes exprimant leur mal-être par des incivilités, et rien de plus».

Valeurs actuelles fait savoir que la commune et le curé de l’ensemble paroissial de Montpezat-de-Quercy, l’abbé Jérôme Pinel, ont chacun déposé plainte auprès de la gendarmerie, le 3 novembre. Et l'hebdomadaire d'ajouter que cet événement intervient après «les lapidations de deux statues de la Vierge Marie à Sumènes (Gard) et Montaud (Hérault) et la mise à terre de la croix du Pic Saint-Loup».