Gérard Filoche : «J'espère que la condamnation de France Télécom fera réfléchir beaucoup de patrons»

L'ancien cadre du Parti socialiste et ex-inspecteur du travail Gérard Filoche a évoqué pour RT France le dossier France Télécom. L'entreprise et ses ex-dirigeants ont été condamnés pour un «harcèlement moral» institutionnel.

Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail, revient pour RT France sur la condamnation, le 20 décembre, de trois anciens dirigeants de France Télécom à quatre mois de prison ferme et 15 000 euros d'amende. La justice a reconnu qu'un harcèlement moral institutionnel s'était propagé du sommet à l'ensemble de la société en 2007. «Un nombre de suicides, [...] un nombre de gens licenciés qui auraient dû, à l'époque, indigner toute la France et il [ex-PDG Didier Lombard] aurait dû être jugé beaucoup plus tôt», affirme Gérard Filoche. Revenant sur le fait que Didier Lombard a fait appel de sa condamnation, Gérard Filoche estime que celui-là ne «devrait pas faire appel» : «Il devrait avoir honte et se cacher quelque part. On peut pas traiter les salariés comme cela. Les salariés, ce sont ceux qui produisent les richesses.»

«[Les salariés] doivent être respectés comme humains,» poursuit-il, rappelant que «le code du travail, à l'origine, a été fait pour protéger les salariés des exigences des entreprises». Il espère en tout cas que ce jugement, avant appel, permettra «de faire réfléchir beaucoup de patrons qui se lanceront dans ce genre de manœuvre pour se débarrasser de leurs salariés».

