Nouvel an à Limeil : des jeunes se sont cotisés pour organiser une soirée entre casseurs (VIDEO)

Cinq jeunes, dont trois mineurs, ont été déférés au tribunal de Créteil après deux mois d'enquête : ils avaient collecté de l'argent pour organiser un nouvel an explosif impliquant casse, déprédations et violences envers les forces de l'ordre.

Selon les informations du Parisien, cinq jeunes soupçonnés d’être impliqués dans un réveillon explosif à Limeil, dans le Val-de-Marne, ont été déférés au tribunal de Créteil le 20 février après deux mois d’enquête de la police de Boissy-Saint-Léger. Parmi les déférés figurent trois mineurs.

Les mis en cause avaient tout prévu pour fêter le réveillon de manière aussi explosive que possible et pour participer, il fallait payer. Au programme : alcool, mortiers, barricades, voitures brûlées et affrontements avec les forces de l'ordre. Dans une vidéo, les suspects s'amusaient même à exhiber l'argent qu'ils avaient collectés auprès des participants pour organiser la soirée : «On vous a dit qu’il fallait cotiser», prévient un des organisateurs. Dans l'extrait vidéo, on entend également un des jeunes expliquer : «Il y a ceux qui payent des bouteilles et d’autres qui font la guerre.» Résultat : plus de deux heures de violences urbaines dans la cité de la Sémaroise, à Limeil, et de nombreuses dégradations.

Après l'arrivée des forces de l'ordre sur place plus tard dans la nuit, les équipages de police ont subi des jets de projectiles et ont dû répliquer au gaz lacrymogène pour disperser les fâcheux.

Selon les informations du Parisien, à la suite de ces violences, les policiers ont mis la main sur «plusieurs projectiles, dont deux batteries de voiture, mais aussi sur un revolver avec une cartouche chambrée. Des paires de gants, des briquets et des cagoules ont aussi été retrouvés. Ainsi que… deux bidons d’essence.»

