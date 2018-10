Doit-il y avoir une commission parlementaire sur les abus sexuels dans l'Eglise? (DEBAT)

Sur le plateau de RT France, deux intervenants opposent leur point de vue sur la question de l'ouverture d'une commission parlementaire, qui viserait à faire la lumière sur les crimes pédophiles et leur dissimulation au sein de l'Eglise catholique.

Yves Crespin, avocat de l'association L'Enfant Bleu, et Daniel Hamiche, rédacteur en chef de Riposte Catholique, commentent, sur le plateau de RT France, la pétition lancée par plusieurs associations pour obtenir plus de transparence sur les crimes pédophiles et leur dissimulation au sein de l'Eglise catholique, ainsi que des efforts de ces associations pour ordonner une commission parlementaire sur ce sujet.

«Ça fait trop longtemps que le silence pèse sur l'Eglise et sur les actes commis par des prêtres ou des religieux. Ce silence enferme les victimes et les fait souffrir au delà de ce qui est imaginable. Ils portent une souffrance pendant toute leur vie», explique Yves Crespin, qui espère qu'un véritable mouvement va naître de cette pétition, poussant le pouvoir politique à prendre le problème à bras le corps.

Daniel Hamiche, qui n'a pas rejoint cet appel, réfute quant à lui le terme de «pédophilie», estimant que juridiquement il s'agit «d'abus sexuels sur des mineurs par des personnes ayant autorité». Il ne souhaite pas qu'une commission parlementaire s'intéresse à la question, et soutient qu'il revient «à l'institution elle-même de faire son boulot».

Auteur: RT France

