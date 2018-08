Edouard Philippe admet une «erreur humaine» dans la promotion du livre de Marlène Schiappa

Saisi par l'association anticorruption Anticor sur la promotion du livre de Marlène Schiappa par le service de presse du secrétariat d'Etat, Edouard Philippe a répondu dans une lettre datée du 1er août. Il confesse notamment une «erreur humaine».

Le Premier ministre Edouard Philippe a admis une «erreur humaine» dans la promotion du livre de Marlène Schiappa, Si souvent éloignée de vous, qui avait utilisé l'adresse e-mail du service presse du secrétariat d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes pour inviter à une dédicace de son œuvre. C'est ainsi qu'a répondu le premier ministre dans un courrier rendu public par Anticor le 2 août et daté de la veille. L'association anticorruption avait en effet saisi le Premier ministre et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) à ce sujet le 27 mai, et affirmait que le fait d'avoir «utilisé le fichier et les moyens de l'Etat» posait «un problème pénal, de détournement de finalité de fichier mais aussi un problème déontologique».

«Depuis lors, les procédures présidant à l'utilisation du fichier des contacts presse du Secrétariat d'État ont été réexaminées», a ajouté le Premier ministre. «Tout envoi par le service de presse est désormais doublement validé par la hiérarchie du cabinet, ne permettant pas la réitération d'une telle initiative.»

Le 22 mai, le cabinet du secrétariat d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes avait envoyé une invitation à une dédicace du livre de Marlène Schiappa aux journalistes de son fichier presse. Figurait pourtant dans le livre cette précision : «Ce livre n’est ni une communication gouvernementale ni un bilan d’action politique, mais un récit purement personnel, partiel et parfois romancé. Les propos tenus ici n’engagent que leur auteure.»

Le cabinet de la secrétaire d'Etat avait alors déclaré que l'événement «s'inscrivait, malgré tout, dans la lutte pour l'Égalité entre les femmes et les hommes», admettant cependant «une maladresse» qui «ne se reproduira plus».

Publié le 9 mai aux éditions Stock, le livre Si souvent éloignée de vous avait suscité de vives réactions à sa sortie. Alors qu'il retrace les lettres de Marlène Schiappa à ses filles de 6 et 11 ans, l'ouvrage avait notamment retenu l'attention de L'Obs qui avait décidé d'en publier une critique virulente sur son site.

