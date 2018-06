A Grandpuits, les producteurs de colza entament le blocage de la raffinerie Total (IMAGES)

Pour protester contre les importations d'huile de palme pour la production de biocarburant, au moins 150 agriculteurs commencent à bloquer la raffinerie Total de Grandpuits en Seine-et-Marne. Le reporter de RT France est sur place.

La coupe est pleine. Les agriculteurs en veulent à l'Etat qui, par le biais du ministre de l'Ecologie Nicolas Hulot, a autorisé une raffinerie Total près de Marseille à importer 300 000 tonnes d'huile de palme par an de Malaisie et d'Indonésie, pour la fabrication de biocarburant. L'ouverture des marchés français à d'autres pays producteurs ne respectant pas les mêmes normes de production rencontre l'opposition des exploitants agricoles qui souhaitent se faire entendre du gouvernement.

Les agriculteurs doivent bloquer 14 sites stratégiques en France le 10 juin à partir de 23h, dont la raffinerie Total de Grandpuits, devant laquelle se trouve le reporter de RT France, Jonathan Moadab.

Sous le mot-clé #SauvezLesAgri, le premier syndicat agricole, la FNSEA, et les Jeunes Agriculteurs (JA) ont appelé à l'occupation de ces 14 sites.

Céréalier à Maison-Rouge et président de la FDSEA 77, Cyrille Millard affirme devoir payer 4 000 euros de charges supplémentaires depuis un an. «De l’autre côté, on autorise les importations de produits interdits. Les agriculteurs français n’ont plus les moyens de faire face à cette distorsion de concurrence», a-t-il notamment déclaré au site actu.fr.

Les tracteurs sont prêts pour le blocage de la raffinerie de #Grandpuits. Plusieurs sites sont déjà bloqués par les producteurs de #colza en colère contre #Total et le gouvernement pic.twitter.com/RpNdeFMatg — Jonathan Moadab (@Moadab_RTfr) 10 juin 2018

La raffinerie fonctionnera normalement en interne mais les agriculteurs devraient empêcher tout approvisionnement des camions, avec une occupation prévue 24 heures sur 24. «Des collègues de l’Aube, de l’Aine, de l’Yonne et de la Nièvre viendront nous relayer. Nous sommes vraiment déterminés», confie Cyrille Millard, ajoutant : «On bloquera tant que nous n’aurons pas de réponse du gouvernement.»

La raffinerie, elle, évoque un événement extérieur auquel elle se prépare. Le site continuera de fonctionner et si le blocage ne dure pas trop longtemps, il n’y a pas de risque de pénurie à court terme. Les protestataires envisagent d'étendre le blocage, au moins jusqu'au 13 juin.

