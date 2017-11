Liban : Emmanuel Macron «invite» Saad Hariri et sa famille en France

Le président français dans un communiqué publié le 15 novembre par l'Elysée, a annoncé que le Premier ministre démissionnaire du Liban, Saad Hariri, actuellement en Arabie saoudite, était invité à venir «avec sa famille» en France.

Saad Hariri devrait arriver en France «dans les prochains jours» a confié l'Elysée à l'AFP le 15 novembre. «Après s'être entretenu avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohamad ben Salmane et le Premier ministre libanais Saad Hariri, le président de la République a invité Saad Hariri et sa famille en France», a déclaré l'Elysée.

Le Premier ministre Saad Hariri a annoncé sa démission le 4 novembre alors qu'il se trouvait à Riyad, la capitale saoudienne, disant craindre pour sa vie et accusant l'Iran et le Hezbollah libanais de semer la discorde dans le monde arabe. Il a réaffirmé sur Twitter qu'il allait bien et regagnerait son pays dans les prochains jours.

Détails à suivre...

Lire aussi : La démission du Premier ministre libanais imposée par l'Arabie Saoudite, selon le Hezbollah