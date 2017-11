L'Avis Continu épisode 4. Police : protéger les protecteurs (VIDEO)

Leur vocation est de protéger les autres. Mais quels dangers pèsent sur eux ? Peuvent-ils conserver leur motivation à servir la République tout en faisant l'objet d'attaques incessantes ? RT France revient sur la situation des forces de l'ordre.

Régulièrement prise pour cible dans des attentats et sur-mobilisée dans le cadre des renouvellements successifs de l'état d'urgence, la police grogne, comme on l'a vu lors des manifestations des «policiers en colère» de cet été.

Quels dangers pèsent sur les forces de l'ordres ? Peuvent-elles conserver leur motivation à servir la République tout en faisant l'objet d'attaques répétées ? Quel impact aura la nouvelle loi antiterroriste votée à l'Assemblée sur la police ?

Pour ce quatrième numéro de L'Avis Continu, Oleg Shommer reçoit Pierre Tholly, secrétaire régional d’«Alliance Police Nationale». Il évoque pour RT France les prises de positions et les actes du nouveau président de la République au sujet de la sécurité, et plus particulièrement des forces de l'ordre.