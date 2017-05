«Tout sauf Macron» : des manifestants anti-Macron réunis à Lyon (VIDEO)

Alors que la journée décisive pour les deux candidats approche, près de deux cents personnes se sont rassemblées à Lyon sur la place Bellecour pour s’opposer à Emmanuel Macron, répondant à l'appel de mouvements de la droite radicale.

Environ 200 Lyonnais affublés de masques du président Hollande ont dénoncé la plus «grosse arnaque politique de l’histoire». Une énorme banderole «Tout sauf Macron» et des pancartes «Hollande 2, c’est Non ! Dégage !» ont également été exhibées lors de cette manifestation. Selon le texte des organisateurs, les participants considèrent qu'Emmanuel Macron sera «le candidat qui prolongera la politique socialiste de François Hollande et de Manuel Valls».

Réunis à l'appel de l'association Tout sauf Macron présidée par David Van Hemelryck – un polytechnicien trentenaire ancien activiste de la Manif pour tous – plusieurs mouvements de la droite radicale étaient présents, comme le GUD Lyonnais, les Jeunes Pour la France (le mouvement de Philippe de Villiers), mais aussi quelques militants monarchistes de l'Action française. Le Front national n’avait pour sa part pas appelé à y participer.

Selon un récent sondage Ipsos, l'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron se serait resserré (41% contre 59%).

