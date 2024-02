Paris : plusieurs personnes blessées à l'arme blanche Gare de Lyon, un homme interpellé

Un homme, soupçonné d'avoir agressé à l'arme blanche plusieurs personnes ce 3 février au matin à la Gare de Lyon, a été interpellé, a indiqué à l'AFP la police française, sans pouvoir préciser à ce stade les motivations de l'assaillant.

Un homme, soupçonné d’avoir agressé à l’arme blanche plusieurs personnes samedi 3 février, dans la matinée, Gare de Lyon à Paris, a été interpellé, a annoncé à l’Agence France-Presse la préfecture de police, sans pouvoir préciser à ce stade les motivations de l’assaillant.

L'attaque, qui a eu lieu vers 07H00 GMT dans un hall sous-terrain de la gare de Lyon (située dans le sud-est de la capitale), a fait un blessé grave, touché à l'abdomen, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé, et deux blessés légers. Ce bilan est stabilisé, selon deux sources, l'une policière et l'autre proche du dossier.

Ce matin à la Gare de Lyon, un individu a blessé 3 personnes à l'arme blanche avant d'être interpellé. Une personne est blessée gravement. Deux autres le sont plus légèrement. Elles ont été prises en charge par les services de secours. Merci à ceux qui ont maîtrisé l'auteur de…

Les personnes blessées «ont été prises en charge par les services de secours. Merci à ceux qui ont maîtrisé l'auteur de cet acte insupportable», a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur X (anciennement Twitter).

L’assaillant maîtrisé par des passants

L'attaque s'est produite à moins de six mois des Jeux olympiques de Paris où 15 millions de visiteurs sont attendus dans un contexte sécuritaire tendu. L'homme, de nationalité malienne, «a d'abord été maîtrisé par des passants» avant l'intervention de la police ferroviaire, qui l'a ensuite remis à la police, a détaillé la source policière.

Le suspect «n'aurait pas crié durant son action», a ajouté cette source. «Il a présenté aux policiers un permis de conduire italien», a-t-on précisé de même source. Selon ses papiers, il est né le 1er janvier 1992, selon la source proche du dossier.

Un grand paravent a été installé pour cacher la scène, a constaté un journaliste de l'AFP. Plus d'une dizaine d'agents des forces de l'ordre en tenue et d'autres en civil avec des brassards orange étaient également visibles. Le préfet de police de Paris Laurent Nunez se rendait sur place.

À ce stade, le Parquet antiterroriste ne se saisit pas

«Il y a une intervention des forces de l'ordre et des secours actuellement dans le Hall 1 et 3 qui les rendent inaccessibles momentanément», a indiqué la compagnie nationale des chemins de fer SNCF sur X. «Le trafic est ralenti entre Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau», a-t-elle également annoncé, évoquant seulement «un acte de malveillance».

🔶#InfoTrafic#LigneR

Le trafic est ralenti entre Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau

Prévoir des modifications de dessertes,des allongements de temps de parcours et des suppressions

Un acte de malveillance a été signalé à Paris Gare de Lyon.

Le parquet de Paris a indiqué avoir été avisé des faits. Une enquête a été ouverte et confiée au 2e district de la police judiciaire selon une source proche du dossier. Le Parquet national antiterroriste a précisé pour sa part être en observation.

La gare de Lyon est la première gare de France en termes de trafic grandes lignes. C'est de là que partent notamment tous les TGV pour les stations de ski pendant les vacances d’hiver.

Plus de 100 millions de voyageurs transitent chaque année dans cette gare dont les lignes desservent le sud-est du pays, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi la Suisse et l'Italie.