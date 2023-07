Paris : nouveau viol d'une touriste au pied de la tour Eiffel

Une jeune touriste mexicaine a été violée dans la nuit du 26 au 27 juillet au Champ-de-Mars. Ce n'est pas la première fois ces derniers mois que des touristes, en plein cœur de la capitale française, sont victimes de ce type d'agression.

Le Champ-de-Mars bientôt fermé la nuit ? La mairie du VIIe arrondissement a réitéré le 27 juillet, auprès de la mairie de Paris, sa demande de fermer la nuit ce lieu emblématique de la capitale française.

En cause, un nouveau viol survenu dans la nuit du 26 au 27 juillet, perpétré par cinq individus sur une touriste mexicaine de 27 ans. Deux d’entre eux ont été interpellés et trois sont encore recherchés à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Les faits se seraient déroulés vers une heure du matin, aux abords de la tour Eiffel, relate Le Parisien. Un lieu où les touristes sont régulièrement la cible de ce type d'agression. Début avril, au pied de la dame de fer, une touriste allemande avait échappé à un viol. Deux mois plus tôt, deux sœurs brésiliennes de passage à Paris avaient été agressées et l'une d'elles violée. Et en septembre 2022, une touriste canadienne avait été séquestrée et violée par un jeune homme rencontré sur place.

Plusieurs touristes déjà violées

«C’est un endroit où l’on a plus envie d’aller et où s’installent plein de gens qui n’ont rien à y faire», a regretté ce 28 juillet, sur la chaîne CNews, le fondateur de La Tribune de l’Art, Didier Rykner. Celui-ci se montre très critique vis-à-vis de la gestion de la capitale par la municipalité socialiste. Il pointe notamment du doigt l’absence de gardien dans ce jardin public. L'an dernier, un élu de la capitale, le maire du XVe arrondissement Philippe Goujon, qualifiait le Champ-de-Mars de «coupe-gorge» et de «zone de non-droit».

Alors NON. Il faut garder celles des jardins fermés, mais le Champ-de-Mars n'a pas vocation à être entouré de grilles. C'est un lieu de passage, un quartier de la ville. Il faut le réhabiliter et le sécuriser, pas le fermer @datirachidahttps://t.co/HQVXXIVqn4 — Didier Rykner (@DidierRykner) July 27, 2023

Suite à cette nouvelle agression, peu de réactions politiques ont été recensées, si ce n’est du côté du Rassemblement national avec Julie Rechagneux, élue de Nouvelle-Aquitaine, qui s’inquiète de la situation sécuritaire dans la capitale avant les Jeux olympiques de 2024. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, ne s’est pas encore exprimée sur le sujet.

Souvent pointée du doigt pour son insécurité, la capitale française se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. Il y a un an, de violents incidents avaient également éclaté aux abords du Stade de France à l’occasion de la finale de la Ligue des champions de football.



A un an des Jeux olympiques de Paris 2024 et alors que le pays a été secoué au début de l’été par des émeutes particulièrement médiatisées hors de France, ce nouveau fait divers ne devrait pas rassurer l’opinion. Un sondage Odoxa paru le 23 juillet estimait à 63% la part des Français inquiets de la sécurité pour cet événement mondial.