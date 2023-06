Prières islamiques dans des écoles à Nice : le ministre Pap Ndiaye s’insurge

Le maire de Nice Christian Estrosi a alerté le gouvernement le 15 juin sur des «prières musulmanes» dans des écoles de sa ville. Le ministre de l’Education Pap Ndiaye évoque «des faits intolérables» alors que le rectorat parle de phénomènes isolés.

«Les faits qui se sont passés dans trois écoles primaires de Nice sont intolérables.» Le ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye a réagi sur les réseaux sociaux au courrier envoyé par le maire de Nice au chef du gouvernement, qui affirme que des enfants scolarisés en CM1 et CM2 font «la prière musulmane» et organisent une «minute de silence» à la mémoire du prophète.

Ces faits ont été rapportés le 15 juin par le maire de Nice Christian Estrosi, lui-même alerté par l’inspecteur d’Académie la veille. Pap Ndiaye affirme avoir mobilisé les «équipes valeurs de la République». Ces équipes académiques ont pour rôle, selon les sites ministériels, de répondre aux situations de crise et prévenir durablement les atteintes à la laïcité au sein des écoles et des établissements.

«Intolérable» pour le ministre

Pap Ndiaye a par ailleurs publié une déclaration commune avec Christian Estrosi dans laquelle il rappelle les faits, les «principes de laïcité» et annonce une enquête de l’inspection générale.

La polémique a immédiatement fait réagir le chef de file des Républicains, Éric Ciotti, concurrent local de Christian Estrosi, qui s’est lui rapproché de la majorité Renaissance au cours des dernières années.

Une polémique superficielle ?

Les faits dénoncés par le ministre de l’Education et le maire de Nice concerneraient des «prières musulmanes par des enfants de CM1 et CM2» et des «minutes de silence organisées en mémoire du prophète Mahomet» dans des établissements scolaires niçois. Le courrier au Premier ministre de Christian Estrosi ajoute que de tels faits se «seraient également déroulés au sein d’établissements du second degré», prenant ici soin d’user du conditionnel.

Interrogée par BFMTV, la rectrice de l’académie de Nice Natacha Chicot évoque pour sa part des «phénomènes isolés» qui remontent à la fin mai et à début juin. Selon elle, les trois faits ne seraient pas liés et n’auraient pas eu lieu le même jour. Les prières impliqueraient en tout une quinzaine d’enfants dans deux écoles et la «minute de silence» en hommage au prophète ne serait l’initiative que d’un élève.

Fragilisé par sa gestion des cas de harcèlements scolaires qui ont mené au suicide une jeune fille de 13 ans en mai, le ministre Pap Ndiaye tente de reprendre la main.