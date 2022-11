Sept Français sur dix pensent que leur pays est en déclin, selon un sondage

D'après une étude réalisée pour Cnews par l'institut CSA, plus de deux tiers des Français jugent l'Hexagone «en déclin». Ce sentiment est encore plus marqué chez les électeurs du Rassemblement national et des Républicains.

Un sondage de l'institut CSA pour CNews publié le 3 novembre indique que près de 69% des Français s’inquiètent de l’avenir de leur pays, selon eux «en déclin».

Réalisé sur un échantillon d’un millier de personnes, l’étude montre une progression du sentiment de déclin dans la population, qui a gagné 16 points par rapport à un précédent sondage réalisé en septembre par la même société. A l’inverse, moins d’un tiers des répondants (31%) pensent que la France n’est pas sur une trajectoire descendante.

Dans le détail, CNews observe que le «oui» à la question «Pensez-vous que la France soit en déclin ?» l'emporte dans toutes les tranches d'âge avec 70% ou plus, à l’exception des 18-24 ans qui n’ont été qu’une moitié (51%) à répondre positivement. Les 25-34 ans et les 35-49 ans apparaissent comme particulièrement inquiets, avec respectivement 74% et 73% de «oui». Les hommes et les femmes semblent plutôt d'accord puisque la réponse affirmative est majoritaire des deux côtés dans des proportions similaires, à 67% pour les premiers et à 71% pour les secondes. De la même manière, la proportion de «oui» est identique (69%) chez les catégories socioprofessionnelles supérieures et inférieures.

Un pessimisme très prononcé à droite

Le sentiment de déclin recueille des scores particulièrement élevés parmi les sympathisants de droite, 83% d'entre eux se prononçant en ce sens. Dans le détail, les soutiens du Rassemblement national ont répondu «oui» à 94%, suivis de près par ceux des Républicains, avec 89%.

Parmi les sympathisants de gauche, les réponses affirmatives l'emportent également, mais bien moins largement avec un total de 58%. Les sympathisants de la France insoumise adhèrent le plus largement à cette vision décliniste, à hauteur de 62%, tandis que les soutiens du Parti socialiste sont partagés, 51% d'entre eux estimant que l'Hexagone décline.

Seuls les partisans de la majorité présidentielle rejettent l'idée de ce déclin, mais avec un faible écart puisque seuls 54% d'entre eux ont répondu par la négative.

Comme le note CNews, ces résultats rejoignent ceux de l'enquête «Le cœur des français 2022», réalisée en août par Harris Interactive pour Challenges. Celle-ci avait déjà montré une augmentation du sentiment décliniste, que les interrogés reliaient surtout à la dégradation du système éducatif et à la perte de confiance envers les responsables politiques. Plus de la moitié des répondants à cette enquête estimaient aussi que la démocratie s’est dégradée en France au cours des dernières années, et un Français sur quatre estimait que la France était devenue un «régime autoritaire», soit une progression de 8 points par rapport à l'enquête réalisée en 2021.