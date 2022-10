Des milliers de personnes défilent à Paris pour protester contre l’OTAN, l’UE et Macron (VIDEO)

Plusieurs milliers de personnes ont de nouveau répondu à l'appel à manifester lancé par Florian Philippot, président des Patriotes. La mobilisation entend dénoncer la politique française et plus largement européenne concernant le conflit en Ukraine.

Le 22 octobre à Paris, à l'appel des Patriotes, le parti de Florian Philippot, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre la position du gouvernement français concernant le conflit en Ukraine.

« Macron ta guerre on n’en veut pas ! »

Les Français se réunissent en masse aujourd’hui à Paris pour exiger la Paix !

Magnifique ! 🇫🇷 pic.twitter.com/asjlbLBbuk — Florian Philippot (@f_philippot) October 22, 2022

Certains militants des Patriotes considèrent que la politique actuelle du président Macron, de l’UE et de l’OTAN ne fait que provoquer l’escalade du conflit, raison pour laquelle ils désirent que la France quitte au plus vite ces organisations.

Un monde très impressionnant en ce moment à Paris à l’initiative des Patriotes pour dire à Ursula et Macron de dégager !

Pour la Paix la liberté la souveraineté ! Magnifique ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/wrqz0mYeqt — Florian Philippot (@f_philippot) October 22, 2022

Les manifestants protestaient également contre les conséquences sociales de cette politique. «La guerre ? Non merci ! Les rationnements ! Non plus ! Ursula ? Tais-toi ! Macron ? Destitution ! Oppositions ? Votez la motion de censure !», avait résumé Florian Philippot dans son appel à manifester.