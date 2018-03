Attaque terroriste à Trèbes : pour Verlaine Djeni «la France part à vau-l'eau» (VIDEO)

Après l'attaque du 23 mars qui a coûté la vie à quatre personnes, RT France a interrogé Verlaine Djeni, chroniqueur pour La France libre, pour qui «l'islamisme est lié au terrorisme». Il juge qu'il faut «arrêter de se voiler derrière des attitudes».

Réagissant après l'attaque de Carcassonne et Trèbes survenue dans la journée du 23 mars, Verlaine Djeni, chroniqueur pour La France libre et engagé contre l'islamisme radical, considère que «concernant l'islamisme, on a atteint un niveau irréparable, de non-retour». Selon lui, il faut désormais «éviter de se voiler derrière des attitudes [...] il est temps d'avoir le courage de dire les choses, que la France part à vau-l'eau». «L'islamisme est lié au terrorisme», a-t-il encore ajouté.

