«Pire note jamais enregistrée» : Les Etats-Unis champions de l'opacité financière, selon une ONG

World’s top suppliers of financial secrecy:



1 US🇺🇸

2 Switzerland🇨🇭

3 Singapore🇸🇬

4 Hong Kong🇭🇰

5 Luxembourg🇱🇺

6 Japan🇯🇵

7 Germany🇩🇪

8 UAE🇦🇪

9 BVI🇻🇬

10 Guernsey🇬🇬



Financial secrecy helps tax evaders, corrupt politicians & oligarchs avoid the law