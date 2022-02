Au nom de la flexibilité du travail, la Belgique passe à la semaine de quatre jours

La Belgique vient d’introduire une plus grande flexibilité dans le travail. Désormais, avec l’accord des syndicats, les salariés pourront travailler jusqu’à dix heures par jour, mais seulement quatre jours par semaine pour le même salaire.

Les sept partis de la coalition du gouvernement belge ont trouvé le 16 février un accord inaugurant la semaine de quatre jours ainsi que la fin des huit heures quotidiennes comme repère de la durée maximale de travail.

Désormais les salariés qui en feront la demande pourront travailler jusqu'à dix heures par jour si les syndicats acceptent, au lieu des huit au maximum actuellement, et de travailler un jour de moins par semaine pour le même salaire. Les Belges pourront également choisir de travailler plus pendant une semaine et moins la suivante, une mesure censée permettre aux salariés de mieux harmoniser leur vie professionnelle et leur vie privée, en cas de coparentalité par exemple.

«Cela a conduit à de nouvelles façons de travailler», a déclaré le Premier ministre belge Alexander De Croo cité par Reuters, lors d'une conférence de presse alors qu’il évoquait la pandémie de coronavirus.

L'accord introduit également le droit à la déconnexion après les heures normales de travail pour les entreprises de plus de 20 salariés. Il établit de nouvelles règles pour les travailleurs des plateformes comme Uber, y compris de nouveaux critères pour les considérer comme des employés.

Ces mesures qui introduisent une flexibilité plus grande dans les règles du travail doivent selon la coalition au pouvoir aider à atteindre l’objectif d’un taux d'emploi de 80% en 2030, contre 71,4% à la fin 2021.