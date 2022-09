L'euro plonge sous le seuil de 0,99 dollar, une première en 20 ans

L'euro a plongé sous 0,99 dollar ce 5 septembre pour la première fois depuis 20 ans. La monnaie européenne pâtit des craintes pour l'économie européenne après l'annonce de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par Gazprom.

L'euro reculait de 0,26% à 0,9903 dollar ce 5 septembre vers 6h GMT (8h à paris), après avoir chuté jusqu'à 0,9883 dollar, son plus bas depuis décembre 2002. Depuis le début de l'année, la monnaie européenne a perdu 13% face au dollar.

«L'euro a chuté sous 0,99 dollar pour la première fois en vingt ans après que la Russie a fermé le gazoduc Nord Stream 1 pour une durée indéterminée vers l'Europe au moment où le G7 s'est mis d'accord pour imposer un prix plafond aux exportations de gaz russe», commente Victoria Scholar, analyste de Interactive Investor citée par l'AFP.

Pour rappel, les membres de l'Union européenne, très dépendants du gaz russe, accusent Moscou de se servir du gaz comme d'un moyen de pression depuis le lancement de l'offensive en Ukraine, en réduisant à plusieurs reprises les livraisons de gaz vers l'Ouest.

L'UE, à l'instar des Etats-Unis, considère l'opération militaire russe comme une guerre d'invasion et a multiplié les sanctions économiques et diplomatiques contre Moscou ces derniers mois. De leur côté, les autorités russes accusent les dirigeants européens d'être responsables des difficultés de livraison du gaz, affirmant que les sanctions prises contre Moscou sont précisément responsables d'avoir privé le gazoduc Nord Stream d'équipements assurant son bon fonctionnement.

L'analyste Victoria Scholar note par ailleurs que les places boursières européennes s'annonçaient en forte baisse à l'ouverture, à cause des incertitudes économiques générées par les tensions sur l'approvisionnement en énergie.

Le dollar valeur refuge

Ces perspectives à plus long terme, avec des prix de l'énergie qui montent, minent le budget des consommateurs et menacent les économies européennes de récession et contribuent ainsi à l'affaiblissement de l'euro. A l'inverse, le dollar continue à se renforcer, bénéficiant de son statut de valeur refuge.

La livre britannique de son côté flanchait également, le Royaume-Uni étant particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix du gaz, énergie dont le pays dépend largement. La monnaie britannique perdait 0,12% à 1,1479 dollar vers 8h GMT (10 h de Paris) un nouveau plus bas depuis le confinement de mars 2020 et le choc du début de la pandémie.