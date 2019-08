RT EN FINALE DES EMMY AWARDS AVEC UNE SÉRIE DE REPORTAGES SPÉCIAUX SUR L'INCENDIE À KEMEROVO

MOSCOU, 7 AOÛT2019 – RT est la première chaîne de télévision russe à recevoir la septième nomination pour la prestigieuse récompense internationale aux Emmys. Une série de reportages de RT sur l'incendie dans le centre commercial Zimnaïa Vichnia à Kemerovo a été sélectionnée en finale dans la catégorie «Les actualités».

Les correspondants de RT ont travaillé sur le terrain, couvrant les histoires des gens qui ont survécu à la tragédie ainsi que les manifestations spontanées qui ont suivi l'incendie.

Auparavant, RT avait été nommée aux Emmy Awards six fois. L'année dernière, une série de reportages spéciaux de RT consacrés à la catastrophe humanitaire à Mossoul en Irak et à la couverture de la situation par les grands médias avait été nommée aux Emmy International Awards dans la catégorie «Les actualités». En 2017, Chris Hedges, l'animateur de l'émission On Contact sur RT America, avait atteint la finale de l’Emmy américain dans la catégorie «Outstanding Information Talk Show Host». En 2016, une série de rapports spéciaux consacrés à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a atteint la finale de l'Emmy International, et en 2014, des rapports spéciaux sur la grève de la faim des prisonniers dans la prison américaine de Guantanamo (Cuba). En 2012, RT est devenue finaliste du prix pour sa couverture du mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, et en 2010, pour la couverture de la première visite du président américain Barack Obama en Russie.

En 2017, pour la première fois en Russie, RT a jugé la demi-finale de l'Emmy international dans les catégories «Actualités» et «Documentaires». L'Emmy est l’équivalent version télévision de l'Oscar. Il est considéré comme l'un des prix les plus prestigieux dans le domaine de la télédiffusion.

La cérémonie de remise des Emmy International Awards aura lieu le 24 septembre à New York.