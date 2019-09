Interdit d’interdire, l’émission de débat de RT France, finaliste de l’édition 2019 des AIB Awards

L’émission de débat de RT France «Interdit d’interdire» et deux documentaires de RTDoc ont été sélectionnés parmi les finalistes des AIB Awards de l’Association for International Broadcasting.

«Interdit d’interdire», présenté par Frédéric Taddeï, est finaliste dans la catégorie «Politics and Business» pour ses débats sur les Gilets jaunes et sera en compétition avec, entre autres, des programmes d’Al-Jazeera et du Financial Times. Avec 153 émissions, 500 invités et plus de 6 755 000 vues sur les réseaux sociaux, la première saison d’Interdit d’interdire a tenu toutes ses promesses. L’émission a proposé de vrais débats, trop rares dans le paysage audiovisuel français, qui ont été appréciés par le public. L’émission a repris le 2 septembre sur RT France pour une seconde saison.

L'Association for International Broadcasting est une association professionnelle de télévision, radio et digitale créée en 1993. Elle compte parmi ses membres des chaînes de télévision et de radio internationales et des associations professionnelles de premier plan, regroupant plus de 25 000 organisations de médias comme BBC News, Al-Jazeera ou l'AFP. Outre son siège au Royaume-Uni, l'AIB dispose de bureaux régionaux dans des pays européens, en Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi qu'au Moyen-Orient.