Conflit en Ukraine : session extraordinaire d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU tient une session extraordinaire d'urgence consacrée à la situation en Ukraine, au cinquième jour de l'offensive russe et alors que de premières négociations ont eu lieu entre Russes et Ukrainiens.

Ce 28 février à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU tient une session extraordinaire d'urgence consacrée à la situation en Ukraine. La Russie mène depuis plusieurs jours dans ce pays une opération militaire, qui vise selon Vladimir Poutine à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance, mais aussi à «démilitariser et dénazifier l’Ukraine». Cette opération a été dénoncée notamment par les pays occidentaux et Kiev comme une guerre d'invasion, et de nouvelles sanctions contre Moscou ont été annoncées.

Ce 28 février, des pourparlers entre Russes et Ukrainiens se sont par ailleurs ouverts en Biélorussie.