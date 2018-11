Crimée : l'armée russe déploie un quatrième système de défense antimissile (VIDEO)

En réponse symétrique à l'instauration de la loi martiale en Ukraine, l'armée russe a déployé un système de défense antiaérienne antimissile S-400 supplémentaire pour protéger la Crimée. La portée du dispositif dépasse les 400 kilomètres de rayon.

Dans un contexte tendu et incertain en mer Noire, la Fédération de Russie a décidé de renforcer le dispositif de défense de la Crimée, en déployant une unité supplémentaire de S-400. Il s'agit du système de défense antiaérienne et antimissiles russe le plus avancé. La portée des missiles qui équipent ces systèmes dépasse 400 kilomètres et ces derniers peuvent aussi détruire des cibles terrestres.

Le 25 novembre, les gardes-côtes russes ont arraisonné trois navires militaires de la marine ukrainienne en mer Noire, non loin de la péninsule de Crimée. Il s'agit du premier incident militaire entre Moscou et Kiev depuis le début du conflit armé dans l'est de l'Ukraine entre forces ukrainiennes et les séparatistes.

La loi martiale, votée le 26 novembre par le Parlement ukrainien, est entrée en vigueur le 28 novembre pour une durée de 30 jours dans dix régions frontalières et côtières de ce pays. Face aux inquiétudes, les autorités ukrainiennes ont assuré que cette loi martiale, qui permet de mobiliser les citoyens, réguler les médias et limiter les rassemblements publics, avait un caractère «préventif». Vladimir Poutine a pour sa part défendu ses forces armées et souligné le fait que les gardes-côtes russes avaient simplement «rempli leur devoir avec précision».

