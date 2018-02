Iran : l'épave de l'avion de ligne disparu a été localisée

L'avion de ligne de la compagnie Aseman Airlines, qui avait disparu des écrans radars 50 minutes après son décollage depuis Téhéran avec 66 personnes à son bord, a été retrouvé par les équipes de secours ce 20 février.

Le 20 février, un porte-parole des Gardiens de la révolution a annoncé que l'épave d'un avion de ligne iranien, qui s'était écrasé le 18 février avec 66 personnes à bord dans une zone montagneuse, avait été localisée.

«Un hélicoptère des Gardiens de la révolution a localisé ce matin [le 20 février] l'épave de l'avion dans la montagne de Dena», dans le sud-ouest du pays, a ainsi affirmé un porte-parole Ramezan Sharif cité par la télévision d'Etat iranienne.

🔴Aucun survivant dans le crash de l'avion de ligne iranien

L'appareil de type ATR 72 s'était écrasé près de Semirom, alors qu'il assurait la liaison entre Téhéran et Yassouj, dans le sud-ouest du pays, avec 66 personnes à son bord. Les autorités avaient dans un premier temps annoncé qu'il n'y avait pas de survivant, puis s'étaient ravisées en déclarant : «Etant donné les conditions particulières dans la zone, nous n'avons encore aucun accès au point exact du crash et nous ne pouvons par conséquent pas confirmer de manière précise et définitive la mort de tous les passagers de l'avion.»

Les sanctions et l'embargo pointés du doigt

Selon l'AFP, ce sont les sanctions imposées pendant de nombreuses années par les Etats-Unis, l'ONU et les pays européens qui ont empêché les autorités iraniennes d'acheter des pièces de rechange ou de renouveler la flotte civile du pays, dans un état vétuste.

L'industrie du transport aérien était soumise à un embargo américain depuis 1995, empêchant les compagnies d'acheter des avions civils occidentaux ou des pièces détachées et les forçant à clouer au sol une partie de leur flotte.

