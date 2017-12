Attentat de Saint-Pétersbourg : l'auteur présumé, un déséquilibré, a reconnu sa culpabilité

L'auteur présumé de l'attentat qui a fait 18 blessés dans un supermarché de Saint-Pétersbourg, interpellé par les services de sécurité russes, a reconnu sa culpabilité, selon les enquêteurs, qui ont dressé le portrait d'un déséquilibré.

«Lors de son interrogatoire, le suspect a confirmé avoir organisé et réalisé le crime. Selon lui, son acte était motivé par la haine envers les organisateurs et les membres d'ateliers psychologiques auxquels il a assisté», a fait savoir le Comité d'enquête russe dans un communiqué du 31 décembre, à propos de l'auteur présumé de l'attentat de Saint-Pétersbourg, interpellé le 30 décembre par le Service fédéral de sécurité (FSB).

Selon les enquêteurs, le suspect est enregistré dans une clinique psychiatrique depuis qu'il a 19 ans et avait caché près des lieux de l'explosion deux clés USB qui contiennent des «informations sur les raisons qui l'ont poussé à l'acte, ainsi qu'une photographie de l'engin explosif». «L'enquête et l'expertise, y compris génétique, confirment l'implication de l'accusé dans la fabrication de l'engin explosif et l'utilisation des deux clés USB», poursuit le Comité.

Un tribunal de Saint-Pétersbourg a en outre ordonné le 31 décembre le placement en détention du suspect jusqu'au 28 février, selon l'agence Ria Novosti.

Une source proche du dossier interrogée par l'agence Interfax le 30 décembre avait déclaré que le suspect était «un habitant de Saint-Pétersbourg de 35 ans du nom de Dmitri Loukianenko». Il serait membre «du mouvement nationaliste occultiste "New Age"», selon cette source.

Selon d'autres sources citées par les médias russes, le suspect menait une vie asociale et avait déjà fait l'objet par le passé d'une condamnation pour possession de stupéfiants.

Ce profil semble trancher avec celui d'un partisan de l'organisation Etat islamique, qui a revendiqué cet attentat via un communiqué diffusé par son organe de propagande Amaq.

18 personnes ont été blessées dans l'explosion le soir du 27 décembre d'une bombe artisanale d'une puissance équivalant à 200 grammes de TNT placée dans un casier de la consigne d'un supermarché de Saint-Pétersbourg. Huit d'entre elles étaient toujours hospitalisées le 30 décembre.

