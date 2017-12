Soupçonné de liens avec Daesh, un couple français arrêté en Turquie

Un couple français accusé d'avoir des liens avec le groupe djihadiste de l'Etat islamique (EI) a été arrêté le 19 décembre dans un aéroport d'Istanbul. Il sera bientôt expulsé vers la France, selon l'agence de presse turque Anadolu.

Le couple, identifié par les initiales R.M. pour la femme et F.P. pour l'homme, a été arrêté le 19 décembre avec ses trois enfants à l'aéroport international Sabiha Gökçen, alors que la famille allait embarquer dans un avion pour la France, selon l'agence de presse turque Anadolu.

Ils doivent être expulsés vers la France, d'après Anadolu, qui n'avance pas de date.

D'après l'agence turque, les autorités du pays avaient reçu en mars dernier un avertissement des services français leur faisant savoir qu'ils soupçonnaient une ressortissante française se trouvant en Turquie de s'apprêter à rejoindre Daesh avec ses trois enfants, sur les terres du jihad au Moyen-orient.

La Turquie a été pendant des années le principal point de passage vers la Syrie des étrangers, notamment occidentaux, souhaitant rejoindre des groupes djihadistes, dont Daesh.

Longtemps accusée de ne pas faire assez pour lutter contre la montée en puissance de l'Etat islamique et de fermer les yeux sur ces passages, la Turquie, à la suite de nombreuses attaques meurtrières sur son sol, a fermé sa frontière avec la Syrie et a multiplié les arrestations et expulsions de djihadistes étrangers présumés.

