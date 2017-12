Rencontre Poutine-Erdogan : «des perspectives pour une coopération plus large»

Le chef d'Etat russe achève son marathon diplomatique au Moyen-Orient à Ankara, où il s'est entretenu avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants ont discuté de la résolution du conflit syrien ainsi que des relations bilatérales.

Après sa visite surprise en Syrie, puis son passage au Caire, Vladimir Poutine a atterri ce même 11 décembre à Ankara. Lors de leur rencontre, Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan sont notamment revenus sur les dossiers de la Syrie et des territoires palestiniens occupés. Le président russe a rappelé que la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël risquait d'aggraver les tensions au Moyen-Orient. «La décision [...] n'aide pas à résoudre la situation», a-t-il estimé.

Signe des bonnes relations entre la Turquie et la Russie, Recep Tayyip Erdogan a pour sa part confirmé l'achat du système anti-missile russe S-400. Il a annoncé que les derniers détails de l'accord seraient réglés dans la semaine à venir. Vladimir Poutine a confirmé des «perspectives pour une coopération militaire et technique plus large».

Au Caire, #Poutine estime que la décision de #Trump sur Jérusalem peut «provoquer un conflit»

VIDEO ➡️ https://t.co/p76mXL09A6pic.twitter.com/7ViXZDRF5y — RT France (@RTenfrancais) 11 décembre 2017

A l'issue du sommet du 22 novembre 2017 à Sotchi, Vladimir Poutine, le président turc et le président iranien Hassan Rohani, avaient annoncé que lui et ses homologues allaient organiser le Congrès du dialogue national syrien. Ce format de négociations a pour objectif de favoriser la reprise du dialogue politique en Syrie et amorcer des réformes politiques.

Lire aussi : Vladimir Poutine ordonne le retrait de tous les soldats russes de Syrie (VIDEO)