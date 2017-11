La Russie a testé avec succès un nouveau système antimissile (VIDEO)

Les forces aériennes russes ont diffusé une vidéo montrant l'efficacité d’un nouveau missile antibalistique modernisé sur un site d'essais militaire au Kazakhstan. Le type du missile visible sur cette vidéo époustouflante n’a pas été révélé.

Un nouveau missile modernisé du système russe de défense anti-aérienne a été testé avec succès par l’armée, d’après le communiqué du ministère russe de la Défense publié le 24 novembre. Le test a eu lieu sur un terrain d’essai de Sary-Chagan, au Kazakhstan. Même si l’armée n’a pas révélé quel type de missile a été testé, elle a publié une vidéo spectaculaire montrant le transport du complexe et sa mise en action.

«Le missile antibalistique a atteint avec succès son objectif et a touché la cible d’essai dans les délais prévus», a déclaré le vice-commandant de la Défense aérienne russe Andreï Prikhodko.

L’armée russe a expliqué que le nouveau complexe était déjà utilisé par les forces aériennes russes et était intégré dans le système de défense anti-aérienne de Moscou. La Russie est en fait une des rares puissances militaires à avoir développé un système antimissile complétement opérationnel et autonome, connu sous l’acronyme A-135 et déployé autour de la capitale russe.

La création du système a commencé en 1971, et il se compose aujourd’hui d’une station radar Don-2N, un point de commandement 5K80 et plusieurs postes de tirs équipés de missiles antibalistiques de courte portée 53T6. Le système de protection de Moscou est capable de surveiller en permanence un large rayon autour de la ville y compris même l’espace.

En 2014, l’armée russe annonçait avoir procédé aux tests de composants d’un nouveau système de défense antiaérienne, le A-235. En janvier 2017, les forces aériennes russes ont révélé qu’un nouveau missile antibalistique de courte portée pourrait être testé dans les deux ans à venir.