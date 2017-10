Rarissime : Poutine s’adresse en anglais aux participants du Festival de la jeunesse (VIDEO)

La président russe a choisi la langue de Shakespeare pour s’adresser aux jeunes lors du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Sotchi. Une occasion rare pour Vladimir Poutine, plus connu pour sa maîtrise de l’allemand que de l'anglais.

«Future starts here and now, future is you! [L’avenir commence ici et maintenant, l’avenir c’est vous !]» C’est en anglais que Vladimir Poutine a décidé de s’adresser aux participants du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, qui s’est déroulé du 15 au 21 octobre dans le parc olympique de Sotchi.

Après un discours où il a noté une atmosphère exceptionnelle pleine de l’«énergie des jeunes» du Festival, le dirigeant russe a souhaité à ses participants «all the best» [tout le meilleur].

#NoComment Fait rare : Vladimir Poutine s'est adressé en anglais lors du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Sotchi. On like pic.twitter.com/BHzsKDv8yu — LeCourrierdeRussie (@CourrierRussie) 23 октября 2017 г.

Connu pour sa bonne maitrise de la langue allemande, Vladimir Poutine recourt rarement à l’anglais en public, qu’il maitrise toutefois aussi. Il s’agit pour la plupart des cas de promouvoir le sport et le commerce russes, comme en 2007, lorsqu’il avait présenté personnellement la candidature de Sotchi pour les JO de Sotchi de 2014.

