Un militaire russe abattu après avoir tué quatre autres soldats en Tchétchénie

Un officier de la garde nationale russe a tiré sur quatre soldats dans une base militaire du sud de la Tchétchénie, les blessant mortellement. Il a été abattu.

«Un lieutenant de la garde nationale russe a mortellement blessé quatre de ses collègues officiers», a déclaré le service de presse de la garde nationale aux médias le 23 octobre en précisant que le drame avait eu lieu à 16h, heure locale.

Une enquête a été ouverte par les autorités militaires. Aucune information n'est pour l'heure disponible quant au mobile du tireur.

#Russie : le soldat qui avait tué trois autres militaires lors d'un exercice a été abattu

➡️https://t.co/JAWBpx1jkqpic.twitter.com/SP4zwER5HT — RT France (@RTenfrancais) 30 septembre 2017

Un drame similaire s'est déroulé en septembre dernier, dans l'est de la Russie. Un militaire avait tué deux autres soldats et un officier lors d'exercices dans l'Extrême-Orient russe avant de prendre la fuite et d'être finalement abattu. Le ministère russe de la Défense avait estimé qu'une dépression nerveuse du militaire aurait pu le pousser à perpétrer ce meurtre.